ترامب:حكومة العراق عبارة عن دمية صغيرة بيد ميليشيات الحشد الخارجة عن القانون

ترامب:حكومة العراق عبارة عن دمية صغيرة بيد ميليشيات الحشد الخارجة عن القانون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على أحداث السفارة الامريكية في العاصمة بغداد.وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: “قتلت إيران مقاولًا أمريكيًا ، مما أسفر عن إصابة الكثير، لقد استجبنا بقوة، وسوف نفعل دائما”.وأضاف “الآن تقوم إيران بتنظيم هجوم على السفارة الأمريكية في العراق، وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة”  لان حكومة العراق مجرد دمية صغيرة  بيد ميليشيات خارجة عن القانون حسب قوله.

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