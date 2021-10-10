ترامب:خطة بايدن الاقتصادية ستدمر الولايات المتحدة

ترامب:خطة بايدن الاقتصادية ستدمر الولايات المتحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، مشروع قانون الإنفاق الهائل الذى يسعى الرئيس جو بايدن والديمقراطيين لتمريره فى الكونجرس، ووصفه بانه خطير للغاية على الولايات المتحدة ووحدتها.وجاءت هجمات ترامب على قانون البنية التحتية والإنفاق الاجتماعى وحزمة التغيير المناخى التى تقدر بعدة تريليونات من الدولارات خلال الفعالية التى شارك فيها فى ولاية أيوا أمس السبت، وهى الزيارة الأولى التى يقوم بها للولاية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضى.وأيوا هى الولاية التى ينعقد بها أو تجمع انتخابى فى سباق الترشح للرئاسة، وذلك منذ ربع قرن، وأثارت زيارة ترامب لها مزيدا من التكهنات بشأن ما إذا كان سيترشح مجددا لخوض الانتخابات الرئاسية فى عام 2024.وكانت أيوا من الولايات الأساسية التى تمثل صراعا بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن ترامب فاز فيها بارتياح فى حملتى عام 2016 و2020.وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فقد وصل ترامب إلى الولاية بعدما حقق أفضل نسب تأييد حصل عليها وفقا لاستطلاع دى مونيه ريجستر، والذى يعتبر المعيار الذهبى فى هذا المكان.وكان 53% من سكان أيوا قد أيدوا الرئيس السابق، بينما 45% قالوا إن لديهم آراء سلبية عنه، وفقا للاستطلاع. وبين الجمهوريين فقط، بلغت نسبة تأييد ترامب 91%.وأشاد ترامب بنتائج هذا الاستطلاع، وقال إنه فى أعلى نسب التأييد التى شهدها على الإطلاق. وسلط أيضا الضوء على الانتصار الذى حققه فى أيوا فى نوفمبر الماضى، وقال للجمهور إنهم أثبتوا لماذا ينبغى أن تكون أيوا هى أول ولاية يجرى بها التصويت فى البلاد.وخلال الفعالية، انتقد ترامب  مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بقيادة السيناتور الجمهورى ميتش ماكونيل، لسماحهم للديمقراطيين برفع سقف الاقتراض مؤقتا، وهو ما منع البلاد من العجز عن سداد الدين . وقال ترامب أعتقد أن لدينا 11 جمهوريا  بقيادة ميتش ماكونيل يوافقون على التمديد، وهو ما أثار صيحات الاستهجان من حشد كبير من المؤيدين.

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