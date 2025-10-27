ترامب:سنتوصل الى إتفاق تجاري مع الصين

ترامب:سنتوصل الى إتفاق تجاري مع الصين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري، وذلك قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية ضمن جولة ترامب الآسيوية.وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه من ماليزيا إلى اليابان “أكنّ احتراما كبيرا للرئيس شي، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق”.وأضاف “الصين قادمة، وسيكون الأمر مشوقا للغاية”.وقال ترامب إنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس.

