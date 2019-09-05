ترامب:طهران تسعى لاِتفاق جديد مع واشنطن

ترامب:طهران تسعى لاِتفاق جديد مع واشنطن
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ان ايران تريد التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية.وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين، ان “الاحتمالات واردة بخصوص لقاء محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني”، مضيفا ان “كل شيء ممكن بما يخص ايران”.وتابع ان “طهران تريد التوصل الى اتفاق مع واشنطن”.وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم ، عن توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل تسعة أشخاص و ستة عشر شركة وست سفن.وفُرضت العقوبات لتشمل مواطنين إيرانيين وإماراتيين وهنود ولبنانيين على صلة بشركات النقل والطاقة. كما تشمل قائمة العقوبات أسماء 6 ناقلات نفط على علاقة بالشركات المفروض ضدها عقوبات وإيران.وبحسب “رويترز”، فرضت الولايات المتحدة امس الاربعاء عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يديرها وأنها زودت سوريا بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات فيما يعتبر  انتهاك للعقوبات الأمريكية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه. وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو تموز.

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