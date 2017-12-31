ترامب:قواتنا من حققت النصر على داعش في العراق وسوريا!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التحالف الغربي الذي تقوده بلاده استعاد تقريبا 100% من الأراضي التي استولى عليها مسلحو التنظيم الإرهابي داعش في سوريا والعراق.ولم يتوان الرئيس الأمريكي خلال خطابه الأسبوعي إلى مواطنيه، أن ينسب كل النصر لنفسه ولقواته، وقال: “لقد حققنا نجاحا تاريخيا في الحرب ضد “الدولة الإسلامية”، وفي الوقت الحالي استعاد التحالف ما يقرب من 100 % من الأراضي في العراق وسوريا التي كان يسيطر عليها هؤلاء الإرهابيون في السابق”.وانتقدت السلطات الروسية تصريحات الشركاء الغربيين حول الانتصار في سوريا، ودعت واشنطن أن “لا تنسب لنفسها انتصارات غيرها” .واختصر الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الادعاءات الغربية بالقول: “إن للنصر آباء كثر بينما تبقى الهزيمة يتيمة”.