ترامب:مستقبل أمريكا سيكون مظلما في حال فوز بايدن

ترامب:مستقبل أمريكا سيكون مظلما في حال فوز بايدن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- واصل الرئيس الأميركي الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، إقامة تجمّعات انتخابيّة في الولايات الرئيسيّة وسط غرب البلاد، في وقت يُسلّط فيروس كورونا الضوء على خلافاتهما الحادّة قبل أيّام من الاستحقاق الرئاسي.وعلى الرّغم من تسجيل الولايات المتحدة عددًا قياسيًّا يوميًّا جديدًا للإصابات بفيروس كورونا، تمسّك ترامب بإستراتيجيّته المتمثّلة في التقليل من خطورة الوباء ودعوة الأعمال التجاريّة إلى إعادة فتح أبوابها. كما أنّه حذّر من غزو «الاشتراكيّين»، ساعيًا في الوقت نفسه إلى تصوير منافسه الديمقراطي على أنّه عازم على إغلاق البلاد. وأمام مئات من المؤيّدين المتجمّعين في الهواء الطلق، ومعظمهم لم يكُن يضع أقنعة، قلّل ترامب مجدّدًا من خطورة كورونا، وقال «إذا ما أصِبتم به (..) تُصبح لديكم مناعة».وقال الرئيس ترامب، إن الأمريكيين سيحرمون من الكهرباء والتدفئة في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم. وأضاف ترامب في كلمة توجه بها إلى أنصاره في ولاية ويسكونسن، أن «بايدن تعهد بتدمير صناعة النفط الأمريكية بأكملها، ولن يكون هناك تكسير (استخراج الهيدروكربونات عن طريق التكسير الهيدروليكي)، ولا مصادر للطاقة… لن تكون هناك تدفئة في الشتاء، ولن تعمل مكيفات الهواء في الصيف، ولن تكون هناك كهرباء… أنتم محظوظون لأنني رئيسكم!».ووسع ترامب في وقت لاحق قائمة الخدمات، التي سيفقدها الأمريكيون في حال فاز بايدن، وقال في كلمة أمام أنصاره في ولاية مينيسوتا: «لن تكون هناك مدارس، ولا تخرج، ولا حفلات زفاف، ولا عيد شكر، ولا عيد ميلاد، ولا 4 يوليو (تموز – عيد الاستقلال)، لن يكون هناك مستقبل للشباب الأمريكي».وفي وقت سابق قال ترامب، إن الولايات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية مثل تلك التي ضربت حاليا فرنسا، في حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في السباق الانتخابي.من جهة أخرى، سعى بايدن إلى إقناع عدد قليل من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، بأنّ عهده سيتّسم بالثبات وبأنّه سيشفي «روح» أميركا، واصفًا ترامب بأنّه غير مسؤول. وقال بايدن لعدد صغير من الصحافيّين إنّ الأمر يتعلّق بـ»العمل حتّى اللحظة الأخيرة للفوز بكلّ صوت». وأقام بايدن تجمّعات راعت التباعد الاجتماعي، في حين أنّ تجمّعات ترامب غالبًا ما شهدت تجاهل الحاضرين هذه الإرشادات وتجنّب وضع الكمامات.وزار المرشّحان ثلاث ولايات في وسط غرب البلاد، الجمعة، حيث أقام كلاهما تجمّعات في ويسكنسن ومينيسوتا. وتوجّه ترامب أيضًا إلى ميشيغان، كما يخطّط بايدن للذهاب إلى ولاية أيوا.ورغم مساهمة انتصارات ترامب في ميشيغان وويسكنسن وأيوا، في تحقيقه الفوز في انتخابات 2016، إلا أن متوسّط الاستطلاعات في موقع «ريل كلير بوليتيكس» يُظهر تقدّم بايدن في هذه الولايات الأربع.مع ذلك، حذّر الديمقراطيّون والجمهوريّون على حدّ سواء مرارًا من أنّه لا يمكن الوثوق تمامًا باستطلاعات الرأي، مذكّرين بهزيمة هيلاري كلينتون في العام 2016 رغم الاستطلاعات التي أظهرت أنّها كانت المرشّحة الأوفر حظًّا.وسجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم يوميّ منذ بداية الجائحة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وسجّلت الولايات المتّحدة أيضًا 919 وفاة إضافيّة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 229,544.ويُركّز ترامب وبايدن جهودهما على الولايات الرئيسية التي ستحسم النتيجة في الأيّام التي تسبق الانتخابات.

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