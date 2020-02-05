ترامب:نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط

ترامب:نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب “حالة الاتحاد” الذي يلقيه – الآن – أمام الكونغرس الأمريكي، إنه من أجل الحفاظ على أرواح الأمريكيين نعمل على إنهاء حروبنا في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب خلال خطابه، إن سنوات التخلف الاقتصادي في الولايات المتحدة انتهت. مؤكدا أن البلاد تتقدم إلى الأمام، وحال الاتحاد أقوى من قبل.وتابع ترامب، معدل البطالة أصبح أقل من أي مستوى في تاريخ أمريكا، مشددا على أن 10 ملايين شخص تخلصوا من الإعانة الاجتماعية.ولفت الرئيس الأمريكي إلى، أن الرواتب بدأت في الارتفاع أكثر وحصل الموظفون على زيادة تقدر بـ60% منذ تسلمه السلطة.وحول علاقة الولايات المتحدة والصين قال ترامب، “لدينا أفضل علاقة مع الصين”.ونوه الرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة باتت الدولة الأولى في العالم بإنتاج النفط والغاز.كما أكد ترامب، أن إدارته دشنت الفرع الجديد في الجيش الأمريكي وهي قوات الفضاء.

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