ترامب: تدمير أمريكا على يد بايدن وحزبه الديمقراطي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر أمني: ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني
حزب بارزاني ينفي إرسال بغداد 200 مليار دينار إلى الإقليم
الخدمات النيابية:مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار
المالية النيابية:فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة خارج الطعن الحكومي
الزراعة النيابية:إقالة وزير الزراعة أصبح ضروريا
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مصدر أمني: ميليشيا الحشد الشعبي وراء تفجير الأبراج الكهربائية بأمر إيراني
حزب بارزاني ينفي إرسال بغداد 200 مليار دينار إلى الإقليم
الخدمات النيابية:مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والاهوار
المالية النيابية:فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة خارج الطعن الحكومي
الزراعة النيابية:إقالة وزير الزراعة أصبح ضروريا
-
- رياضية
- تحقيقات
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
-
- متابعات خاصة
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN