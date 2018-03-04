ترامب لبوش: أنت أغبى الأغبياء سلمت العراق إلى “عش الدبابير”

بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، الأحد، الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش بسبب الغزو الامريكي للعراق عام 2003 واصفا القرار بأنه “الاسوأ من نوعه”.وذكرت شبكة” سي أن أن” في خبرلها: أن ترامب تحدث في اجتماع مغلق مع المانحين الجمهوريين في فلوريدا، حيث سخر ترامب من ذكاء بوش وقارن قراره بغزو العراق “برمي كتلة كبيرة من الزبدة في عش الدبابير”.وقال ترامب خلال الاجتماع المغلق “ها نحن هنا، مثل الاغبياء في العالم ، لانه كان لنا سياسيين سيئين حكموا بلادنا لفترة طويلة”.واضاف مازحا ” كان احدهم بوش ، عبقري حقيقي آخر !!.. اتضح ان ذكائه رائع وكانت لديه استخبارات عظيمة في ذلك الوقت”، مشيرا الى أن “قرار غزو العراق كان اسوأ قرار اتخذ من نوعه”.وانتقد ترامب مجتمع الاستخبارات الامريكية، مشيرا الى تقييمها الخاطىء في “وجود اسلحة دمار شامل في العراق وهو ما يمثل دليلا بالنسبة له على عدم موثوقيتها”.