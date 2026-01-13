ترامب: مجلس السلام في غزة يتألف من أهم قادة دول العالم

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدرمسؤول: العامري يتدخل للدفاع عن محافظ الديوانية المتهم بالفساد
ائتلاف المالكي: كفى “ليونة” في التعامل مع حكومة البارزاني
أكثر من (7) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية إلى أمريكا خلال الشهر الماضي
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
ائتلاف النصر: مرشح التسوية الأقرب لرئاسة الحكومة المقبلة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
ائتلاف المالكي: كفى “ليونة” في التعامل مع حكومة البارزاني
أكثر من (7) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية إلى أمريكا خلال الشهر الماضي
العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
وزارة المالية: العراق حقق ثاني أعلى درجة على مستوى العالم في مؤشرات الحوكمة الدولية
اليوم..أسعار صرف الدولار = 147000 ديناراً
-
- رياضية
- تحقيقات
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
العراق يدخل دائرة التجويع..ترامب يفرض ضريبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي أوقف توسع التظاهرات داخل إيران
مصدر إطاري: الزعامة الإطارية تنتظر قرار خامنئي في حسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
-
- اذاعة INN