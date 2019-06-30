ترامب وأون يؤكدان على تعزيز الصداقة وتحقيق مستقبل أفضل للبلدين

ترامب وأون يؤكدان على تعزيز الصداقة وتحقيق مستقبل أفضل للبلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، اليوم الأحد الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جون أون على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين كوريا الجنوبية والشمالية.وتخطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحدود الكورية الجنوبية نحو كوريا الشمالية لإلتقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون الذي رحب بالخطوة والتقت الجانبين صورة مشتركة على أراضي كوريا الشمالية وبعدها انتقل الإثنين إلى الجانب الكوري الجنوبي لعقد مباحثات مشتركة.دخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، الأحد، في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، فيما أكد ترمب استعداده لدعوة كيم إلى البيت الأبيض “حالاً”.وقال ترمب إنه “شعور رائع” أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، ويشيد بـ”الصداقة العظيمة” مع كيم.وأضاف “إنه يوم عظيم بالنسبة للعالم”، وإنه “فخور” لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح”، فيما قال كيم: “نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل”.وأوضح ترمب: “طورنا علاقة جيدة جداً بين بلدينا”، فيما رد الزعيم الكوري الشمالي: كيم: “ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا.. نود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد”.وعبر ترمب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم، حيث تمّ توقيع الهدنة عام 1953. ولم يدخل يوماً أي رئيس أميركي الأراضي الكورية الشمالية.وكان الرئيس الأميركي وصل في وقت سابق إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، قبيل لقائه المرتقب مع زعيم كوريا الجنوبية.ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترمب قبل يوم عبر “توتير”، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام في فبراير.ووقف ترمب، الذي يرافقه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وعسكريون أميركيون، على منصّة تطل على الأراضي الكورية الشمالية.وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن الزعيم الكوري الشمالي، وافق على لقاء الرئيس الأميركي في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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