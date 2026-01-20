ترامب والشرع يؤكدان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

ترامب والشرع يؤكدان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية
 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الإثنين ضرورة “ضمان حقوق” الشعب الكردي”، وفق ما أفادت الرئاسة السورية، بعد إبرام اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية لوقف إطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة. وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا “على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية”، وكذلك على “أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها”.

