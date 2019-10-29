ترامب يتحدث عن امكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي قتل فيها البغدادي

ترامب يتحدث عن امكانية نشر جزء من فيديو الغارة التي قتل فيها البغدادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء امس الاثنين أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ابو بكر البغدادي يوم السبت الماضي . وقال لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة “قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها”.

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