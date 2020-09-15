ترامب يتوعد إيران برد قاسٍ إذا هاجمت المصالح الأمريكية

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بالوثيقة ..وزير النفط يكلف نفسه مديرا لشركة النفط العراقية أضافة لوظيفته
الطاقة النيابية تحذر إيران والكويت من استغلال الآبار النفطية العراقية
المالية النيابية:الكتل السياسية ترفض تشريع قانون الخدمة المدنية
وزير الخارجية:تشكيل لجنة فنية لإعادة إنتشار القوات الأمريكية في العراق
تقرير:العراق سيشهد انخفاضاً كبيراً في الإيرادات المالية السنوية
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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