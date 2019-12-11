ترامب يحذر روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020

ترامب يحذر روسيا من التدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر موسكو، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من مغبة تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.وقال البيت الأبيض، في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بعيدا عن عدسات المصورين، إن “الرئيس ترمب حذر من أي محاولة من جانب روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية، ودعا روسيا إلى حل النزاع مع أوكرانيا”.من جانبه نفى لافروف في تصريحات لصحافيين عقب الاجتماع، أن يكون قد بحث مع ترمب مسألة التدخل في الانتخابات، وكرر خلال مشاركته في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي مايك بومبيو امس الثلاثاء، نفي تدخل بلاده في الانتخابات الأميركية، ووصف الاتهامات في هذا الإطار بأنها “لا أساس لها من الصحة”.وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترمب في عام 2016، كما برزت أخيرا شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

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