ترامب يدعو إلى عدم استباق الأحداث في قضية اختفاء الخاشقجي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم استباق الأحداث في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعدم إدانة قادة سعوديين حتى تتضح الحقائق.وقال الرئيس ترامب إنه سيعطي السعودية فائدة الشك في قضية اختفاء خاشقجي، رغم أن مشرعين أمريكيين يشيرون بأصابع الاتهام إلى القيادة السعودية بالإضافة إلى تزايد الضغوط الغربية على الرياض لتقديم إجابات حول مصير الصحفي السعودي.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لوكالة اسوشيتد برس مساء امس الثلاثاء، “أعتقد أننا يجب أن نعرف ما حدث أولا، وينبغي على العالم ألا يدين قادة السعودية قبل معرفة جميع الحقائق عن اختفاء خاشقجي”.وأضاف :”ها نحن نتعامل مع الأمر مرة أخرى بمنطق أنت مذنب حتى تثبت البراءة. أنا لا يعجبني ذلك “.وتزامنت تصريحات ترامب مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى السعودية ولقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك ولي العهد ووزير الخارجية عادل الجبير.وعندما سئل عما إذا تصور احتجاز أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، قال بومبيو بعد محادثات في الرياض “لم يتم استثناء أي شخص من المحاسبة “.يأتي هذا فيما نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معرفة أية معلومات عن مصير الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، بحسب ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.