ترامب يدعو العراقيين إلى التخلص من الهيمنة الإيرانية

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زيباري:ما يحدث أمام السفارة الأمريكية خزي وعار على حكومة عبد المهدي
علاوي يطالب بتعديل اتفاقية التواجد الأمريكي في العراق
النفاق الإيراني:ليس لنا علاقة لما يحدث أمام السفارة الأمريكية في العراق
صالح:أمر معيب لما يحصل أمام السفارة الأمريكية
حزب بارزاني يجدد تأكيده على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في كركوك
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صالح:الشركات الصينية استأنفت العمل بمشروعين كبيرين للطاقة
مسؤول عراقي:أمريكا لن تمنح العراق تمديدا آخر لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران
النزاهة:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة أعضاء مجلس محافظة واسط
إيران:921 مليون دولار صادراتنا الزراعية للعراق خلال عام واحد
النزاهة:إحباط صرف قرض بقيمة عشرين مليار دينار بمعاملة صورية من قبل نجل رئيس مجلس محافظة بابل
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مسعود:الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027
غداً..الزوراء والمصافي على ملعب الأول
الاولمبي يباشر بالتدريب في بانكوك
مصدر:استقالة المدرب شهد بسبب التدخل في خياراته من قبل اتحاد الكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم ينفي إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في العراق
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
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