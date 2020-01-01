ترامب يدعو العراقيين إلى التخلص من الهيمنة الإيرانية

ترامب يدعو العراقيين إلى التخلص من الهيمنة الإيرانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- خاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، “العراقيين المطالبين بالحرية”، فيما أشار إلى أنه وقتهم للتخلص من هيمنة ايران، حسب قوله.وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لهؤلاء الملايين من الناس في العراق الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران، فهذا هو وقتكم”.تغريدة الرئيس الاميركي، تأتي بالتزامن مع قيام ميليشيات الحشد باقتحام حرم السفارة الأمريكية  برفع أعلام الميليشيات على جدران السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وحرق ابوابها باشراف فالح الفياض والمهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي واخرين من زعماء الميليشيات ، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي طال موقعا للحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار، فيما هددوا باقتحام السفارة وبدعم من عبد المهدي الذي امر بفتح ابواب المنطقة الخضراء لهم.

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