ترامب ينفي لقاءه مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة

ترامب ينفي لقاءه مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت إيران، أمس الإثنين، رفضها مجددا عقد لقاء يجمع الرئيس حسن روحاني مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في لقائه الصحفي الإسبوعي.وقال موسوي حول إمكانية عقد اجتماع بين ترامب وروحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: أنا لا أوكد عقد هذا الاجتماع.  وأضاف أن هذا الاجتماع غير مدرج في جدول أعمالنا ولا أعتقد أنه سيحدث في نيويورك.وتأتي تصريحات موسوي عقب إعلان ترامب الجمعة أن القيادة الإيرانية ترغب في لقائه وإجراء مفاوضات مباشرة معه. فيما صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء استعداد ترامب للقاء روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل «بدون شروط مسبقة»، وهو ما نفاه ترامب نفسه لاحقا. وذكر موسوي أنه «كما قال السيد روحاني، نحن لا نعول على اجتماع لالتقاط الصور، ولكن على أجندة ونتائج ملموسة».وأوضح أنه «إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق النووي وتخلو عن الإرهاب الاقتصادي، فيمكنهم العودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وإبداء رأيهم».وصعد الرئيس ترامب، من لهجته إزاء إيران عقب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية تابعة لـ «أرامكو» وأعلن أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط زائفة.وقال ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»: «وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء الإيرانيين دون شروط، هذا تصريح غير صحيح مثل العادة». 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *