ترامب يوجه بنقل السلطة إلى بايدن

ترامب يوجه بنقل السلطة إلى بايدن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أنّه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة، في خطوة تقرّبه أكثر من الإقرار بهزيمته أمام المرشّح الديمقراطي وإن لم يعترف بذلك صراحة.وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنّه وإذ يشكر إميلي مورفي مديرة وكالة الخدمات العامة على رفضها الاعتراف بفوز بايدن ممّا حرم الرئيس المنتخب من موارد مالية وإحاطات استخباراتية لا بدّ منها لنقل السلطة إلى فريقه فإنّه “ومن أجل مصلحة بلدنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به في ما يتعلق بالبروتوكولات الأوّلية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه”.لكنّ الملياردير الجمهوري المتمسّك برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري شدّد على أنّ “قضيتنا مستمرّة بقوّة، وسوف نواصل القتال الصالح، وأعتقد أنّنا سننتصر!”.وقالت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية إميلي ميرفي الاثنين إن القرار الذي يسمح ببدء الانتقال الرئاسي إلى الديمقراطي جو بايدن هو “قرارها وحدها” على الرغم من تغريدة ترامب التي قال فيها إنه أوصى بهذه الخطوة.وأضافت ميرفي في رسالة “أريدكم أن تسمعوا مني مباشرة.. لم أتعرض قط لضغوط فيما يتعلق بجوهر أو توقيت قراري. كان القرار قراري وحدي”.وتابعت “لم أتعرض لضغوط مباشرة أو غير مباشرة من أي مسؤول في السلطة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي يعملون في البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة لتأخير هذا التحرك أو التسريع به”.ورحّب فريق بايدن، مساء امس الاثنين، بقرار ترامب السماح لإدارته، بعد طول تأخير، بالحصول على التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية المقبلة، معتبراً هذه الخطوة ضرورية لحصول “انتقال سلس وسلمي للسلطة”.وقال المسؤول في فريق بايدن يوهانس أبراهام في بيان إنّ “مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة”.وقال مساعدو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء الثلاثاء، وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة.بايدن وعد، بحكومة “تمثل الولايا المتحدة”، واختار الديمقراطي رون كلين لكي يكون مدير مكتبه في البيت الأبيض وعين العديد من مستشاريه المستقبليين.

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