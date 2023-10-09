تركمانستان تعلن بيع العراق (10) مليارات م3 من الغاز الطبيعي سنوياً عبر “مقايضة مع إيران”

تركمانستان تعلن بيع العراق (10) مليارات م3 من الغاز الطبيعي سنوياً عبر “مقايضة مع إيران”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية التركمانستانية، اليوم الاثنين (9 تشرين الأول 2023)، عزم البلاد بيع 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً للعراق عبر ترتيب مقايضات مع إيران، بعد أن أجرى وفد من الحكومة التركمانية محادثات في بغداد.ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن عمليات المقايضة المحتملة، لكنها أوضحت بأن العراق مهتم باتفاق مدته خمس سنوات بحسب وكالة “رويترز”، علماً بأن تركمانستان الغنية بالغاز لديها خط أنابيب يصل إلى إيران المتاخمة للعراق.وكان العراق، قد وقع يوم الجمعة الماضي، مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز الذي يحتاجه لتشغيل محطاته الكهربائية، وفق ما أعلنت وزارة الكهرباء، التي أشارت إلى أن الملفّ يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.هذا وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، الذي يُغطي ثلث احتياجات العراق من الطاقة، لكن طهران تقطع الغاز بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.وبحسب البيان الصادر عن وزارة الكهرباء العراقية، فإن إبرام العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركماني يأتي في إطار خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان إمدادات مستقرة ومستدامة للكهرباء خلال الفترة المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن العراق واجه خلال الثلاث سنوات الماضية، عدة تحديات أمام استيراد الغاز الإيراني، حيث تراجع الضخ إلى مستويات منخفضة مع عدم قدرة بغداد على الوفاء بسداد ديونها، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

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