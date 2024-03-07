تركمان العراق:حل أزمة تشكيل حكومة كركوك بتقاسم السلطة

تركمان العراق:حل أزمة تشكيل حكومة كركوك بتقاسم السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر ، الخميس ، ان ازمة تشكيل حكومة كركوك المحلية وصلت الى طريق مسدود ، مبينا انه لا حل للازمة الا بتقاسم السلطة.وقال جعفر في حديث صحفي، ان ” حوارات قوى كركوك ورئيس الوزراء محمد شياع السودني لم تسفر عن حل يرضي جميع الأطراف لتعادل كفتي مقاعد الكرد والعرب والتركمان وتعنت كل طرف وتمسكه بمنصب المحافظ ” . ورأى ان “حل ازمة تشكيل حكومة كركوك المحلية بتقاسم منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة لسنتين لكل من العرب والكرد مع اسناد منصب نائب المحافظ ونائب رئيس مجلس المحافظة للمكون التركماني ” . 

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