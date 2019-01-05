تركمان ايلي:كركوك بلا حكومة

كركوك/ شبكة أخبار العراق- اعتبر حزب تركمان ايلي، السبت، أن اغلب المناصب الادارية والخدمية في كركوك تدار “بقدرة قادر”، داعياً الى الاسراع في تشكيل ادارة مشتركة يشترك فيه جميع مكونات المحافظة.وذكر عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الحزب علي المفتي في بيان ، “نستغرب ما آل اليه وضع محافظة كركوك الاداري وما تعيشه من فراغ حكومي واداري وخدمي بسبب المواقف الحزبية المتضاربة ويكون المتضرر المواطن الكركولي“.وأضاف أن “اغلب المناصب الادارية والخدمية والمتعلقة بالمواطن تدار بقدرة قادر”، واصفاً اياها بـ”نظام الوكالة بدءاً من هرم الحكومة المتمثل بمنصب محافظ كركوك مروراً برئيس مجلس محافظة كركوك ونوابه الذين لا وجود لهم وصولا الى رئيس مجلس قضاء كركوك ونائبه الذين لا وجود لهم ايضا وسببها التناحر الحزبي وتعنت البعض”.ودعا المفتي الاحزاب الكردية الرئيسية الى “ضرورة التوافق السياسي مع الجهات التركمانية والاسراع في تشكيل ادارة مشتركة موسعة يشترك فيه جميع مكونات كركوك”.