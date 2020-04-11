تركمان حزب الدعوة:دعمنا للكاظمي يتوقف على تنفيذ مطلبنا

تركمان حزب الدعوة:دعمنا للكاظمي يتوقف على تنفيذ مطلبنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اشترط “الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق”، تفاعل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مع قائمة مطالب، أعدوها له، بشكل إيجابي، لدعمه في مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الأمين العام للاتحاد جاسم محمد البياتي، في تصريح صحفي، إن “هناك إجماعا سياسيا شيعياعلى تكليف الكاظمي، وبالنسبة للتركمان نحن نؤيده بقدر تفاعله مع مطالبنا”.وأشار البياتي إلى أن “التركمان أعدوا قائمة بمطالبهم وسيتم تقديمها إلى الكاظمي”.وأوضح أن المطالب “تتعلق بمشاركتهم في الحكومة، وإعادة النازحين التركمان المتواجدين في محافظة كربلاء  وتركيا، وتوفير الخدمات بالمناطق التركمانية”.وقال البياتي: “وقع على التركمان حيف (ظلم) كبير في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي (أكتوبر/ تشرين الأول 2018 – ديسمبر/ كانون الأول 2019)؛ حيث أهملت المناطق التركمانية من الإعمار رغم تعرض الكثير من القرى إلى الدمار على يد تنظيم داعش” الإرهابي.ونزحت مئات العوائل التركمانية من مناطقها في قضاء طوزرخماتو، وناحية آمرلي، ومنطقة سليمان بيك، في محافظة صلاح الدين (شمال)، وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى (شمال) منتصف 2014، بعد سيطرة “داعش” على ثلث مساحة البلاد.‎ويمتلك المكون التركماني 3 مقاعد من أصل 329 في البرلمان العراقي.ولم يحصل التركمان في حكومتي حيدر العبادي (سبتمبر/ أيلول 2014 ـ أكتوبر 2018) وعبد المهدي، على أي منصب وزاري.

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