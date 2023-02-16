تركيا:ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 36187 شخصا

تركيا:ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 36187 شخصا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم الخميس إن عدد قتلى الزلازل القوية التي ضربت البلاد يوم الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 36187 قتيلا.وأضافت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية ضربت منطقة الكارثة منذ الزلزال الأول. 

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