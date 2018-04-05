تركيا:انسحاب حزب الـpkk من سنجار “تكتيك كاذب”

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف المتحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، الخميس، تقارير انسحاب حزب العمال الكردستاني من سنجار بـ”التكتيكات الكاذبة”.وقال كالن في مؤتمر صحفي، إنه “لا يمكننا قبول وجود منظمة بي كا كا الإرهابية في قضاء سنجار، والسلطات العراقية تدرك موقفنا، وترفض بدورها وجود المنظمة”.واضاف، حول بدء خروج بي كا كا من سنجار: “نتخذ موقفًا حذرًا حيال هذا الأمر، لأن مثل هذه التكتيكات الكاذبة للمنظمة تُصادفنا مرارًا، فهم يُغيّرون الأسماء والمواقع والنقاط ولكنهم في النهاية يعملون على إدامة وجودهم هناك”.وأعلن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، الثلاثاء الماضي، بدء انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من القضاء بعد وصول الجيش العراقي.واضاف خليل، إن “طلائع الجيش العراقي، وصلت إلى قضاء سنجار غرب الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، لبسط الأمن”.