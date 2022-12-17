تركيا:بغداد وأربيل ترفضان التعاون معنا في مكافحة حزب الـpkk

تركيا:بغداد وأربيل ترفضان التعاون معنا في مكافحة حزب الـpkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عاودت وزارة الخارجية التركية، مهاجمة المجتمع الدولي حول الانتقادات التي توجه ضدها نتيجة للعمليات العسكرية التي تشنها بشكل غير قانوني ضد الشمال العراقي والسوري، هذه المرة، الهجوم اتى من خلال وزير الخارجية مولود تاووش اوغلو. حيث اكد خلال حديث صحفي له،”لن نسمح للفصائل الكردية بالبقاء في الشمال السوري والعراقي بغض النظر عن راي أي جهة”، مشيرا الى الحكومتين في بغداد ودمشق. وتابع “عرضنا على الحكومتين في بغداد واربيل التعاون فيما يتعلق بمكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لكننا لم نحصل على رد حتى الان”، قبل ان ينتقل الى تأكيد موقف بلاده مرة أخرى قائلا: “ان استمعوا الينا، فاننا سنسير معا ونحارب الإرهاب سوية، وان لم يفعلوا وبقوا بدون استجابة، فاننا قادرين على تنفيذ ما نريد بانفسنا دون اذن من احد”. يشار الى ان القوات التركية ما تزال تشن عمليات عسكرية داخل الحدود العراقية والسورية وبشكل متصاعد مع اشتداد حدة الاحتقان نتيجة لتوسعة العمليات ودخول الازمة مرحلة الصراع الدولي مع تدخل الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.

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