تركيا:بفضل حكومة السوداني أصبح العراق أكبر سوق لبضاعتنا

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المدير العام للتصدير بوزارة التجارة التركية، محمد علي كيليجكايا، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصة بلاده من التجارة العالمية إلى 1.07%، مؤكداً أن العراق من أهم الأسواق المستوردة للصادرات الزراعية والغذائية.

وقال كيليجكايا في بيان، إنه “في عام 2024 ارتفعت صادراتنا إلى 261.8 مليار دولار، ما يمثل 1.07% من حصة التجارة العالمية. وفي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس من عام 2025، بلغت صادراتنا 178 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.

وأشار إلى أن “العراق يُعد من أبرز أسواق المنتجات التركية”، مؤكداً أن “توفير الغذاء يُعدّ من أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة”.

وتابع “تتميز تركيا عالمياً كمورد غذائي موثوق ومستدام وبفضل هذا الأساس المتين، تكتب بلادنا قصة نجاح القرن الحادي والعشرين في مجال الصادرات الزراعية والغذائية. وقد تضاعفت صادراتنا الزراعية والغذائية، التي بلغت 3.7 مليار دولار عام 2002، بأكثر من تسعة أضعاف لتصل إلى 32.6 مليار دولار عام 2024”.

وأوضح كيليجكايا أنه “في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وصلت صادراتنا إلى 20.7 مليار دولار. واليوم، تحتل تركيا المرتبة الحادي والعشرين في الصادرات الزراعية العالمية بحصة سوقية تبلغ 1.5%، وتُصدّر منتجاتها بثقة إلى سوق واسعة تمتد من العراق إلى ألمانيا، ومن الولايات المتحدة إلى إيطاليا”.