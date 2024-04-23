تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق إلى (20) مليار دولار سنوياً وزيادة استثمارات بلادنا وفقا للإتفاق

تركيا:السوداني وافق على رفع صادراتنا للعراق إلى (20) مليار دولار سنوياً وزيادة استثمارات بلادنا وفقا للإتفاق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، مساء  أمس الاثنين، الاتفاق مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات، فيما أكد عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا، لافتا إلى أن حجم الصادرات التركية للعراق وصل إلى 20 مليار دولار سنويا.وقال بولات في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي، إن “حجم صادراتنا وصل إلى 20 مليار دولار بموافقة حكومة السوداني”، مشيرا، إلى أن “الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق”.وأضاف، أنه “منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين”، لافتا إلى “أننا نشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات”.وذكر، أن “العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، ونأمل أن تكون على مستوى أعلى”، معربا عن أمله أن “تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة”.وأشار الى، أن “الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية”.وبين، “سنقوم خلال الشهرين المقبلين بدعوة وزير التجارة العراقي لزيارة تركيا وعقد ملتقى تجاري ثنائي لتعزيز صادرات بلادنا للعراق”.

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