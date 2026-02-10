تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار

تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الأسابيع الأخيرة، توجيه بوصلة الخطاب التركي نحو العراق بصورة أكثر صراحة، عندما ربط بين ما وصفه بـ”تصفية المسألة الكردية في الشمال السوري ودمج قوات قسد في إطار الدولة السورية”، وبين الانتقال اللاحق إلى “الملف العراقي”.فيدان قال بوضوح: “بعد انتهاء المسألة السورية سننتقل إلى الملف العراقي”، في إشارة مفهومة ضمنيا إلى تسوية وضع قسد في الشمال السوري وإعادة دمجها في مؤسسات دمشق، مضيفا: “نأمل أن يكونوا قد تعلّموا الدرس من سوريا وأن يتصرفوا بحكمة”. ثم انتقل إلى العراق مباشرة بقوله: “لا يمكن أن يستمر وضع منطقة سنجار على ما هو عليه”، مع تأكيد لافت على أنّ “تركيا تواصلت مع الحشد الشعبي أكثر من عشرين مرة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور”.هذا الخطاب يأتي بوصفه التهديد الثاني من نوعه خلال شهر واحد، ويعكس انتقالا تدريجيا في الرؤية التركية من أولوية الساحة السورية إلى فتح “مرحلة عراقية” جديدة، يتم فيها التعامل مع سنجار والوجود الكردي المسلح في الشمال العراقي كامتداد طبيعي للمسألة الكردية في الشمال السوري.

