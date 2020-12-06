تركيا:ندعم إتفاق بغداد _ أربيل لاستقرار سنجار

تركيا:ندعم إتفاق بغداد _ أربيل لاستقرار سنجار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنها تتابع عن كثب المستجدات في سنجار العراقي، إثر الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لتطبيع الاوضاع في القضاء.وفي مؤتمر صحفي، بالعاصمة أنقرة، قالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع التركية، المقدم ناددة شبنم آق طوب، بحسب الاناضول، إن “القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد”.وأضافت آق طوب: “ندعم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية المركزية وإدارة إقليم شمال العراق في 9 أكتوبر بهدف استعادة النظام العام والاستقرار في سنجار والجهود المبذولة في هذا الإطار”.وأكدت، أن “وزارة الدفاع التركية تتابع عن كثب المستجدات في المنطقة”.وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل برعاية أمريكية لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي محافظة نينوى) وبحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة “بي كا كا” في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *