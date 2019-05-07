تركيا..إعادة إجراء الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول

بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراء الانتخابات المحلية في اسطنبول، بناءً على طعن قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، بعد خسارة مرشحه فيها.وقالت اللجنة في بيان، نقلته وكالة أنباء “الاناضول” الرسمية، إنها “قررت إلغاء نتائج التصويت السابق الذي خسر فيه مرشح العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، أمام منافسه من حزب الشعب الجمهوري” أكبر قوة من معسكر المعارضة، أكرم إمام أوغلو.وأضافت اللجنة العليا للانتخابات التركية، أن “التصويت الجديد لانتخابات إدارة بلدية اسطنبول، التي تمثل أكبر مدينة في تركيا، قد يجري في حزيران القادم”.وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بالانتخابات البلدية في أنقرة وفي إسطنبول لأول مرة منذ 25 عاما، في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار الماضي.وعقب إعلان نتائج الانتخابات، قدم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان طعنا يطالب بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول بسبب ما قال إنها “مخالفات أثرت على النتائج”.وأمر مجلس الانتخابات التركية، عقب ذلك، بإعادة فرز جزئي للأصوات وآخر كلي في أنحاء إسطنبول، في ظل تولي أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول الشهر الماضي، بعد فوزه في الانتخابات.