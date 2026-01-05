تركيا: العراق من أهم أسواقنا في المنطقة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الاثنين، عن توسيع خريطة صادراتها البحرية لتشمل 60 دولة خلال عام 2026، بعد أن كانت تستهدف 55 دولة في عام 2025، في خطوة تعكس تنامي النشاط التجاري الخارجي وتوسّع الأسواق المستقبِلة للمنتجات التركية.

ويأتي العراق ضمن أهم الأسواق المستقبِلة للصادرات التركية، مستفيدًا من تنوّع المنتجات المصدَّرة التي تشمل الصناعات التحويلية والزراعة والغابات وصيد الأسماك والتعدين واستخراج المحاجر، والتي تشكّل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات.

وبحسب البيانات، تواصل الصادرات التركية تسجيل نمو ملحوظ، مدعومة بسياسات دعم حكومية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الإقليمية، لا سيما أسواق الشرق الأوسط، وفي مقدمتها السوق العراقية.

ويعكس حضور العراق ضمن هذه الأسواق الحيوية عمق العلاقات التجارية بين البلدين، واستمرار الطلب العراقي على السلع التركية، في ظل القرب الجغرافي وسهولة النقل وتنوّع المعروض.