تركيا تؤكد استعدادها لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر مينائها

تركيا تؤكد استعدادها لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر مينائها
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 بغداد، بكة أخبار العراق- أكد السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، استعداد بلاده لاستئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جهان.وذكرت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان ، أن “رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي”.وأضافت أنه “جرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في مجال التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة بين الجانبين”.وتابعت أن “الاجتماع تمحور بشأن مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، إذ اتفق الجانبان على أهمية استئناف عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت”.وبدوره عبر السفير التركي، عن استعداد بلاده التام لاستئناف عملية التصدير.

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