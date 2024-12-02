تركيا تؤكد على حماية أمن العراق واستقراره والعراق “قلق” من الأوضاع في سوريا

تركيا تؤكد على حماية أمن العراق واستقراره والعراق “قلق” من الأوضاع في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين،مساء أمس الأحد، عبر اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التطورات في سوريا وأمن المنطقة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أجرى مساء امس الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان”.وأضافت، أنه “تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وتبادل وجهات النظر بشأنها، وأكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا معقدة جداً ويجب ألا تُشّكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة”.وتابعت أن “حسين أعرب عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا”.وأكد الوزيران على “ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام القادمة لتقيم الوضع الأمني في المنطقة ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على دول المحيطة ودول الجوار السوري، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية”.

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