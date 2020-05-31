تركيا تعود لحياتها الطبيعية رغم الكورونا

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تحالف الفتح:عسى العراق يبقى ” كدي ويكعد على الرنكات”ولايلغي رواتب رفحاء!!!
الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا ومعالجة ازدواج الرواتب
المالية النيابية تستدعي وزير المالية على خلفية إرسال 400 مليار دينار إلى حكومة الإقليم
قدو:لانعرف سبب عدم إلغاء نافذة بيع العملة من قبل الكاظمي
لجنة برئاسة حوت فاسد لحل الأزمة الاقتصادية ..لا هواي راح تنحل!!!!
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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