تركيا تمنع مواطنيها بالسفر إلى العراق بسبب فايروس كورونا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدرت السلطات التركية، الأربعاء (26 شباط 2020)، تحذيراً لمواطنيها، من السفر إلى مناطق تفشي فيروس “كورونا” في العراق وإيطاليا.

ونقلت وكالة الاناضول عن وزارة الخارجية قولها، إن “الوزارة تحذر المواطنين من السفر المناطق التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد، في دولتي العراق وإيطاليا”.

وأضافت الوزارة: “نوصي المواطنين الأتراك المقيمين في إيطاليا والعراق والذين يضطرون للسفر إلى هذين البلدين الإلتزام بالتدابير الوقائية”.

من جهته، غرد السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، قائلاً: “يوصى بشدة ألا يسافر مواطنونا إلى مناطق العراق مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلا إذا كانت إلزامية، والابتعاد عن المناطق التي تكون فيها الحالات مكثفة إذا سافروا إلى العراق”.

وأضاف أنه “من المهم بالنسبة لمواطنينا المقيمين في العراق أو المضطرون إلى السفر أن يمتثلوا للاحتياطات الصحية وأن يتبعوا تفسيرات وتحذيرات سفارتنا وقنصلية أربيل العامة والسلطات الوطنية العراقية ومنظمة الصحة العالمية”.