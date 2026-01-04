تركيا: من فوائد الحصار المائي على العراق ارتفعت صادراتنا الى أكثر من (11) مليار دولاراً خلال 11 شهراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأحد، ان من فوائد الحصار المائي على العراق ارتفعت صادراتنا الى العراق خلال 11 شهرا من العام الماضي 2025 تجاوزت 11 مليار دولار. وذكرت الهيئة في تقرير لها ، ان الصادرات التركية من شهر يناير/ كانون الأول الى نوفمبر / تشرين الثاني العام 2025 بلغت 11 مليارا و 45 مليون دولار.واضافت ان العراق جاء خامس أكبر الدول المستوردة من تركيا بعد ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وايطاليا، مشيرة الى أن نسبة الصادرات للدول الخمسة بلغت 29.8 بالمائة من مجمل الصادرات التركية.وأشارت الهيئة في تقريرها أن، الأنشطة الاقتصادية المصدرة شملت، منتجات الصناعات التحويلية، والزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والتعدين، واستخراج المحاجر والتي تشكل 94% في إجمالي الصادرات.

