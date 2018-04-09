شبكة اخبار العراق. خاص اسطنبول :تركيا وقطر تعقد اجتماعا مع سبعة قادة سنة

والسعودية والإمارات والأردن ترفض المشاركة وترى انه لا يساهم في وحدة العراق واستقراره.

عقدت تركيا اجتماعا مع سبعة شخصيات سنية هي اسامة النجيفي، اياد السامرائي، صالح المطلك، خميس الخنجر، اثيل النجيفي، سعد البزاز، رافع العيساوي ، وممثل عن لسلم الجبوري الذي كان في زيارة الى مصر، وذلك لمناقشة وضع السنة وضمان بقاء تلك الشخصيات كممثلين للسنة بهدف ضمان نفوذها في الداخل العراقي.

وتسير معلومات الى ان تركيا انقلبت على المشروع الوطني الذي دعت اليه سابقا لتنفرد مع قطر في دعم الاخوان المسلمين في العراق، لتحقيق مصالحها الرامية الى توسيع نفوذها وسيطرتها على السنة العرب فيما تسيطر ايران على الشيعة العرب،

كما تؤكد مصادر مطلعة ان السعودية رفضت المشاركة في هذا اللقاء واصفة اياه انه لا يخدم المصلحة العراقية ولا يساهم في وحدة العراق واستقراره

الجدير بالذكر ان تركيا تتوغل عسكريا في العراق وتنتهك سيادته من جهة فيما تنتهك ايران سيادته من جهات عدة، ويدعم الطرفان عدم الاستقرار من خلال تبني مليشيات فيما يدعيان إنهما يحاربان الاٍرهاب. وقد اتفقت تركيا وإيران مع روسيا على تقاسم النفوذ في سوريا والعراق، منتهكين بذلك كل مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار.

السعودية بدورها رفضت التعامل مع مكون واحد دون الاخر وفضلت ان تتواصل مع الجميع وان لا تتدخل في مشاريع تزيد من تعقيد الوضع في العراق وهي تراهن على المنافسة الاقتصادية التي ستساهم بدورها في عودة العراق وتنميته.