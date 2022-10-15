تركيا..(56)قتيلا وجريحا جراء إنفجار منجم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 28 قتيلا و28 جريحا، فيما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.وأضاف قوجة، في بيان، أن 11 مصابا يتلقون العلاج في المستشفى.من جانبه، أفاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الانفجار تسبب بمحاصرة 49 شخصا في المنطقة الخطرة داخل المنجم.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، غرد على تويتر مساء امس الجمعة، قائلا “نتمنى ألا تكون الخسائر في الأرواح أكبر وأن يتم إنقاذ عمال منجمنا”.من جانبها، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أرجأ زيارته إلى ولاية ديار بكر المقررة اليوم وقرر التوجه إلى بارطن، للإشراف على سير عمليات الإنقاذ في المنجم الواقع بمنطقة “أماسرا”.يذكر أن الانفجار وقع أمس الجمعة في منجم في مدينة أماسرا الواقعة على البحر الأسود.وبين وزير الطاقة فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.