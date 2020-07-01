ترمب يوافق على سحب 9500 جندي أميركي من ألمانيا

ترمب يوافق على سحب 9500 جندي أميركي من ألمانيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خطّة لسحب 9500 جندي أميركي متمركزين حالياً في ألمانيا، على أن يتمّ تقديم هذه الخطّة “في الأسابيع المقبلة” إلى الكونغرس ومن ثمّ إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، بحسب ما أعلن البنتاغون مساء أمس الثلاثاء.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان قوله في بيان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي ” قدّما الإثنين هذه الخطّة الهادفة إلى إعادة نشر 9500 جندي خارج ألمانيا”، مشيرة الى اتهام الرئيس ترمب ألمانيا بالاستفادة ماليّاً من الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، دون أن تؤدي التزاماتها المالية المترتبة عليها للولايات المتحدة. وأشار المتحدّث إلى أنّ “الاقتراح الذي تمّت الموافقة عليه لا يستجيب لتوجيهات الرئيس فحسب، بل سيزيد أيضاً من الردع في مواجهة روسيا، ويُعزّز حلف شمال الأطلسي، ويطمئن الحلفاء، ويحسّن المرونة الاستراتيجيّة للولايات المتّحدة والقيادة الإدارية للجيش الأميركي في أوروبا.ولم يُحدّد المتحدّث في أيّ دول يمكن نشر تلك القوّات الأميركيّة، لكنّ ترمب قال خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي في البيت الأبيض إنّ “بولندا ستكون واحدةً من تلك الأماكن الأخرى في أوروبا”.

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