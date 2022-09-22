تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو

تريسي السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رشّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، الدبلوماسية المخضرمة، لين تريسي، لتولّي منصب سفيرة الولايات المتّحدة لدى روسيا بعد تقاعد السفير الحالي جون سوليفان.وبحسب واشنطن بوست، وتشغل تريسي حالياً منصب السفيرة الأميركية لدى أرمينيا.وتخصّصت تريسي في الدراسات السوفياتية في جامعة جورجيا وحصلت على إجازة في القانون من جامعة أكرون بولاية أوهايو عام 1994، وبعد انضمامها إلى الخارجية الأميركية، عملت تريسي في سفارات بلادها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بما في ذلك جورجيا وقرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان.كما عملت في القنصلية الأميركية في بيشاور بباكستان بين عامي 2006 و2009 .ومن عام 2014 حتى عام 2017 شغلت تريسي منصب نائبة رئيس البعثة الأميركية في موسكو. 

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