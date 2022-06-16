تسلق (50) طابقا لمناهضة الاجهاض في أمريكا

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المرجعية:رغم إنشغالنا في الاستثمارات والتجارة لكننا نراقب المشهد السياسي !
حزب طالباني:إستقالة الكتلة الصدرية ساهمت في حل الإنسداد السياسي
نائب:تعطيل العمل في ميناء الفاو بتنسيق خارجي وداخلي
حزب طالباني:التجاوز التركي على السيادة العراقية بسبب ضعف الحكومة
الحراك الجديد يدعو الشعب الكردي إلى عصيان مدني أمام مقر حكومة مسرور
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نائب:تعطيل العمل في ميناء الفاو بتنسيق خارجي وداخلي
حكومات الفساد ترفض تقديم الحسابات الختامية منذ 2012
نواب يتساءلون لماذا لم يطبق قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل على حكومة الإقليم؟
حكم الخونة..العراق يستورد من إيران المشتقات النفطية بمبلغ 1.5 مليار دولار كل ثلاثة أشهر!!
الكاظمي:الحكومة بحاجة إلى الموازنة
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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