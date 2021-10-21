تسنيم الإيرانية ترحب بإنضمام مشعان الجبوري إلى تحالف الخنجر

تسنيم الإيرانية ترحب بإنضمام مشعان الجبوري إلى تحالف الخنجر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحبت جريدة تسنيم الإيرانية ،اليوم الخميس، بإنضمام مشعان الجبوري، إلى تحالف الخنجر واعتبرته انتصارا للمشروع الإيراني .واضافت في خبر، إن ” أصدقاء إيران من سياسي السنة اصبحوا كثر لدعم مشروعنا ضد الأمريكان في العراق والمنطقة ، يذكر ان مشعان في اخر لقاء متلفز له بعد فوزه في الانتخابات عن قضاء الشرقاط قال ” لن نسمح بإخراج إيران من العراق ومن يعادي إيران سنقف له بالمرصاد”، اما الخنجر فهو معروف بولائه لإيران ومشروعها وما زال منضويا تحت  عباءة هادي العامري والمالكي وباقي القوى الولائية. 

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