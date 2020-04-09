تسونامي التصريحات بزمن الكورونا بقلم مكي معتز

تسونامي التصريحات بزمن الكورونا

مكي معتز الجميل

٨ نيسان ٢٠٢٠

طالبت الفنانة حياة الفهد سُلطات بلدها (دولة الكويت) بترحيل الوافدين وعدم عِلاجهم إن كانوا حاملين لڤايروس كورونا ولم تكتفي بذلك بل تمادت أكثر وأكملتْ تصريحها و رَميهُم بالصحراء وكأنها تتعامل مع سِلعة ما تالفة أو أي شيء آخر ،،، يا تُرى هل دَولتكِ كانت موجودة منذُ (٧٠٠٠) سبعة آلاف عام كَمصر العروبة ؟؟

ماذا قدّمتْ دولتك الكويت للعالم والبشرية عِبر التأريخ مُقارنةً بما قدمت حضارة وادي الرافدين و حضارة وادي النيل ؟؟

إن كُنتِ تتحدثين من باب الخوف على بلدك من إنتشار الڤايروس فيه لا قَدّر الله مُقابل الإقتراح بالتعامل مع الوافدين بهذه الهمجية فأنت أمام الإنسان مهماً كان من أيّ شكل ولون هو أعلى من كُل القوميات والأديان وكرامته هي الخط الأحمر الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال .

فنانة لها حضورها على الشاشة من خلال أعمالها الدرامية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية كحياة الفهد ما كان ينبغي أن تتحدث بهذه الطبقيّة والفوقية لأنك في الآخر فنانة والفنان ينئى بنفسه عن مثل هكذا تصريحات مُغرضة وعدائية لأنه صاحب حِس مُرهف ولكن يبدوا أن حِس الفنان أنصهر تجاه عُنصريّتك الواضحة … الخطأ ليس كارثة إطلاقاً ولكن الإستمرار بالخطأ هو الكارثة ،، تنازلي عن العنصرية التي تحدثتِ بها وأعتذري عَسى أن يقبل المائة مليون مصري اللذين أسئتِ لهم إعتذارك …

أما بالنسبة للفنانة السعودية مَرام عبد العزيز حقيقة الأمر لا أعرفها إطلاقاً ولكن من خلال مُتابعتي للأخبار اليومية لَفتَ إنتباهي تصريحها تقترح فيه تحويل المساجين إلى فئران تجارب لتجربة لقاح كورونا .

من أين تأتون بكل هذه الأفكار الإجرامية ؟؟ هل تصريحاتكم لإثارة الجدل حولكم أم إنَ أفكاركم إجرامية وعدائية ضد البشرية من فِطرَتِكُم ؟؟