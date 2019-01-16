تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة إيران بكأس آسيا اليوم

تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة إيران بكأس آسيا اليوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من بعثة المنتخب العراقي لبطولة كأس آسيا، الاربعاء، عن تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة اليوم امام المنتخب الايراني.وافاد المصدر: ان “المنتخب العراقي سيدخل المباراة بتشكيلة مكونة من جلال حسن لحراسة المرمى واحمد ابراهيم وعلي فائز وعلي عدنان وعلاء مهاوي للدفاع”.وأضاف ان “التشكيلة تضم امجد عطوان وصفاء هادي وهمام طارق للوسط واحمد ياسين وحسين علي ومهند علي للهجوم”.

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