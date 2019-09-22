تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد إشبيلية

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد إشبيلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يواجه فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد مضيفه إشبيلية على ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.ويتواجد حالياً فريق ريال مدريد بالمركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الأول مناصفةً مع غرناطة برصيد 10 نقاط.ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي في الفوز بمباراة اليوم، وانتزاع صدارة الليجا من إشبيلية، ولكن الأمر لن يكون سهلاً على المرينجي الذي سيواجه مدربه السابق لوبيتيجي.وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن زين الدين زيدان سيقوم بإجراء تغييراً واحداً على تشكيلة ريال مدريد، بالدفع باللاعب لوكاس فاسكيز بدلاً من الويلزي جاريث بيل.وأكملت الصحيفة أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد سيعود لتشكيلة المرينجي من جديد بعد غيابه عنها في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف، وسيلعب الفريق الملكي بتشكيلة 4/4/2، بتواجد إيدين هازارد، وكريم بنزيما في الهجوم.وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم كالتالي :
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : كارفاخال، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران
خط الوسط : لوكاس فاسكيز، توني كروس، خاميس رودريجز، كاسيميرو
خط الهجوم : كريم بنزيما، إيدين هازارد

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