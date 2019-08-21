تشكيل المجلس السيادي في السودان

تشكيل المجلس السيادي في السودان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شكّل جنرالات الجيش السوداني وتحالف المعارضة اليوم المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتّفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.وأعلن المتحدّث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي أنّ مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم اليوم الأربعاء أمام رئيس القضاء.ويضم “المجلس السيادي” 11 عضواً، هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيرأسه البرهان لمدة 21 شهراً، على أن يخلفه مدني للفترة المتبقية ومدّتها 18 شهراً.وقال كباشي “أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً” وعضوية كل من “الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا واللواء ابراهيم جابر وحسن شيخ إدريس ومحمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي وصديق تاور كافي وعائشه موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح”.وأوضح المتحدث أنّ البرهان “سيؤدي اليمين الدستورية غداً في الساعة الحادية عشر صباحاً أمام رئيس القضاء” يليه بقية الأعضاء.كما “سيتم تعيين رئيس الوزراء” الأربعاء، بحسب المتحدّث.وهذا المجلس الذي تم تشكيله بموجب اتفاق تاريخي توصل إليه السبت العسكريون والحركة الاحتجاجية، سيحلّ محلّ المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

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