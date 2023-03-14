تشكيل لجنة لعودة نازحي ديالى لمناطقهم

تشكيل لجنة لعودة نازحي ديالى لمناطقهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة عليا لحسم مصير مهجري 6 مناطق داخل المحافظة.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث صحفي،انه” بناءا على توجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته قبل ايام الى ديالى تم تشكيل لجنة عليا لحسم مصير مهجري 6 مناطق في المحافظة ابرزها ابي صيدا والخيلانية ونهر الامام والسعدية”.واضاف،ان” اللجنة اجرت اول تقيم ميداني للمناطق المشمولة بعودة المهجرين يوم امس واعدت تقرير موسع سيرفع الى بغداد خلال الساعات القادمة من اجل تحديد الاولويات وسبل تسريع وتيرة حسم ملفهم الانساني مع الاشارة الى وجود بعض التعقيدات التي تستلزم دخول الحكومة بشكل مباشر لحلها”.واشار الى ان” حسم مصير مهجري المناطق الـ6 اولوية من اجل تعزيز الاستقرار وانهاء معاناة الاف الاسر منذ سنوات طويلة”.وتسببت التنظيمات الارهابية في خلق نزوح وتهجير قسري كبير بعد 2005 في مناطق عدة من ديالى”.

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