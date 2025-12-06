تشكيل معارضة داخل البرلمان وخارجه للدفاع عن خور عبدالله العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الأسبق وائل عبد اللطيف، اليوم السبت، عن تشكيل كتلة معارضة داخل وخارج مجلس النواب للدفاع عن خور عبد الله، فيما اتهم الحكومة الاتحادية ومحافظ البصرة بعدم إيلاء الاهتمام الكافي تجاه التجاوزات الكويتية على الأراضي العراقية.وقال عبد اللطيف في تصريح  صحفي، إن “قضية الدفاع عن خور عبد الله والتجاوزات على الحدود البرية من قبل الجانب الكويتي ستبقى مستمرة وبضغط عالٍ”، مبيناً أنه تم “تشكيل كتلة معارضة داخل وخارج البرلمان مكوّنة من نواب فائزين في الانتخابات الحالية، ونواب سابقين، واختصاصيين من خارج المجلس”.وأضاف أن “الكويت قامت خلال الفترة الأخيرة بنصب سبعة آبار نفطية جديدة داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى خمسة كيلومترات باتجاه محافظة البصرة، إضافة إلى التجاوزات السابقة في مناطق السجيل الأعلى وقبة صفوان وحقل الزبير”.واتهم عبد اللطيف حكومة السوداني ومحافظ البصرة بـ”عدم الاهتمام اللازم بالتجاوزات الكويتية ونصب الآبار النفطية داخل الأراضي العراقية”.

