تشكيل معارضة نيابية ضد الفساد والمحاصصة

تشكيل معارضة نيابية ضد الفساد والمحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن 15 نائباً “مستقلاً”، السبت، تشكيل جبهة معارضة لحكومة محمد شياع السوداني، المراد تمريرها من قبل الأحزاب الحاكمة، داخل مجلس النواب، وذلك لمواجهة المحاصصة الحزبية والفساد المالي والإداري .وأوضح النائب المستقل هادي السلامي في حديث صحفي، أن “من خلال الدور الرقابي داخل مجلس النواب، ستعمل جبهة المعارضة على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار”.وأضاف السلامي: “نحن النواب المستقلين بالإضافة إلى كتلة (إشراقة كانون) قررنا مقاطعة جلسة تشكيل الحكومة، واللجوء إلى العارضة السياسية”.وتابع: “ليس الدينا أي علم بشأن ما يحدث عن مشاركة بعض النواب المستقلين في تشكيل الكابينة الوزارية، وسيكون لنا تكتل خاص داخل مجلس النواب، تحت مسمى (المعارضة البرلمانية) لمحاربة الفساد والقضاء على المحاصصة في مؤسسات الدولة”.

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